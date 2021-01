Marocco: leader partiti firmano carta etica contro il trasformismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader dei partiti politici marocchini hanno firmato una carta etica che condanna il trasformismo in politica e i cambi di casacca. I capi del Partito autenticità e modernità del Marocco (Pam), Istiqlal, Partito del progresso e del socialismo del Marocco (Pps) e Raggruppamento nazionale degli indipendenti (Rni) hanno firmato una "carta etica" per combattere il nomadismo politico. Una pratica, dicono, che ha minato l'azione democratica, affondato i progetti economici e indotto i cittadini ad evitare le elezioni. I leader dei quattro partiti politici, uno dei quali appartiene alla maggioranza, hanno così deciso di combattere la transumanza dei notabili e dei professionisti della politica. Il quotidiano “Assabah” riporta oggi che i segretari generali di Pam, Istiqlal, Pps e Rni si impegnano a combattere qualsiasi funzionario eletto che cambi partito, sia nei comuni, nelle regioni, nei distretti, nelle province e nelle prefetture che in Parlamento. (Mar)