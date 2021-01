Roma: droga nascosta tra i cespugli, arrestati quattro spacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aree verdi ai margini delle strade in zona San Basilio e Colle Prenestino utilizzate dagli spacciatori come base dello spaccio e nascondiglio della droga. È quanto scoperto dai carabinieri del gruppo di Roma che hanno arrestato 4 persone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In via Morrovalle a San Basilio, i carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Monte Sacro hanno notato un 40enne e un 22enne, entrambi romani con precedenti, parlare in strada e, poco dopo, il 40enne spostarsi tra la vegetazione ai margini della carreggiata, nascondendo alcuni involucri. A questo punto i carabinieri si sono avvicinati per una verifica e, alla loro vista, il 22enne si è dato alla fuga sperando di evitare gli accertamenti ma è stato bloccato immediatamente. I carabinieri hanno quindi recuperato quanto nascosto dal 40enne, scoprendo che si trattava di dosi di hashish. La successiva perquisizione ai due fermati ha permesso di recuperare altre dosi della stessa droga e 200 euro in contanti nelle tasche del 40enne, 8 grammi di cocaina e 120 euro nelle tasche del 22enne. I due sono quindi stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)