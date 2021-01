Roma: droga nascosta tra i cespugli, arrestati quattro spacciatori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Roma Piazza Dante, invece, hanno arrestato due stranieri, un 43enne del Gambia e un 34enne del Mali, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, mentre, dopo essersi appartati tra la folta vegetazione di un’area verde in via Emilio Longoni, zona Colle Prenestino, hanno venduto alcune dosi di cocaina ad un uomo. I carabinieri sono intervenuti bloccando gli spacciatori e identificando l’acquirente, un 56enne romano, poi segnalato all’Ufficio territoriale del governo di Roma, quale assuntore. I militari hanno anche effettuato un attento sopralluogo dell’area, trovando, nascosto tra la vegetazione, un barattolo di vetro, contenente 65 grammi di eroina, già suddivisa in dosi. Gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma, in attesa del rito di convalida. (Rer)