Tunisia: fuga con cadavere a Beja dopo un errore nella sepoltura

- La famiglia di una persona deceduta per coronavirus all'ospedale di Beja, in Tunisia, non ha trovato il corpo dell’uomo quando si è recata nella struttura sanitaria per seppellirlo, ma quello di un'altra persona. Il portavoce dell'ospedale tunisino di Beja ha dichiarato che l'amministrazione ha commesso un errore e ha consegnato il corpo del loro parente alla famiglia di un altro defunto per Covid, sepolto nella città di Teboursouk. Quando l'ospedale ha contattato questa famiglia per correggere l'errore, i parenti del defunto hanno chiesto di vedere il corpo del parente prima di restituire il corpo che avevano sepolto. Secondo il racconto del portavoce, i membri di questa famiglia sono fuggiti con il cadavere del congiunto dell'altra famiglia in auto, provocando caos e panico davanti all'ospedale. (Tut)