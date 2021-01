Lavoro: De Maria (Pd), presenterò interrogazione su ex Ogr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho incontrato questa mattina, in occasione dello sciopero promosso dalla Filt Cgil, i rappresentanti dei lavoratori dell'ex Ogr ora Omc Trenitalia: mi è stata manifestata grande preoccupazione per il rispetto dell'accordo sindacale firmato a gennaio 2020 e per il rischio, in assenza di attività formative e assunzioni mirate, della messa in discussione di quel presidio produttivo. Così in una nota Andrea De Maria, deputato del Partito democratico e segretario di presidenza della Camera. “Si parla di 130 lavoratori a Bologna e 250 a Rimini, senza contare che un processo di esternalizzazione potrebbe comportare difficoltà sul piano della qualità del servizio e della sicurezza: presenterò in merito nei prossimi giorni una interrogazione parlamentare al ministero dei Trasporti", ha detto. (Com)