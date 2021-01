Mauritania: rincaro prezzi alimentari, il governo correi ai ripari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni i prezzi dei prodotti alimentari nei mercati mauritani hanno registrato un notevole aumento, raggiungendo talvolta oltre il 30 per cento, in particolare dei prodotti alimentari locali, come il riso mauritano. L'aumento dei prezzi ha interessato la maggior parte dei prodotti alimentari, ma gli articoli più consumati sono stati i più colpiti. I lavoratori del mercato affermano che l'aumento dei prezzi è iniziato circa due mesi fa e ha avuto un impatto diretto sui movimenti nel più grande mercato alimentare di Nouakchott.(Res)