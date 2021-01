Cina: Covid, Tientsin è la quinta città cinese a registrare la variante "inglese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La municipalità di Tientsin, nella Cina settentrionale, è la quinta città a registrare la variante "inglese" del coronavirus. Secondo il Centro di controllo epidemico locale, un caso importato è stato diagnosticato l'8 gennaio scorso. Le altre città cinesi in cui è stata rilevata la variante emersa nel Regno Unito sono Shanghai, Canton (Guangzhou) nella provincia del Guangdong, Tsingtao nella provincia dello Shandong e Pechino. L'ultima persona contagiata è arrivata il 7 gennaio a Tientsin da Parigi. Il paziente è entrato in un punto di quarantena collettivo ed è stato decretato infetto il giorno successivo. La Cina ha segnalato il primo caso del genere a Shanghai, dove una studentessa di 23 anni che è tornata dal Regno Unito ed è risultata positiva al virus il 14 dicembre. Anche Pechino ha scoperto che il ceppo del coronavirus in due casi segnalati nel fine settimana erano gli stessi della variante segnalata dal Regno Unito.(Cip)