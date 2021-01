Roma: spari alla porta di una donna in casa con figli, una denuncia e 2 complici ricercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sparano contro la porta di una donna di 40 anni, in casa con i suoi due figli, spaventata è scappata dalla finestra a causa di diversi colpi di pistola esplosi contro la porta d'ingresso dell'appartamento. E' successo martedì scorso in via Gian Bistolfi a Roma, dove la polizia di Stato ha denunciato uno dei responsabili e ricerca i due complici. Da una prima ricostruzione fatta dagli investigatori del commissariato S.Ippolito, utilizzando i reperti della polizia scientifica e le informazioni raccolte nel corso del primo intervento da parte degli agenti della sezione volanti, sembrerebbe che l'aggressione sia scaturita per vecchi dissapori tra la famiglia della donna e alcuni personaggi legati ad una associazione culturale ubicata nei pressi della sua abitazione. Attraverso la visione di immagini di telecamere di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad identificare i responsabili dell'atto, di cui due, un uomo ed una donna al momento risultano irreperibili. Il terzo, un 37enne romano è stato invece rintracciato e denunciato per tentato omicidio, minacce aggravate, danneggiamento aggravato. Proseguono le ricerche degli altri responsabili. (Rer)