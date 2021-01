Croazia-Slovenia: ministro Esteri di Lubiana Logar oggi in visita a Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Slovenia, Ange Logar, è oggi in visita in Croazia. Secondo quanto annunciato nei giorni scorsi dallo stesso Logar, al centro degli incontri istituzionali vi sarà anche il tema delle attività legate alla dichiarazione di Zone economiche esclusive nel Mare Adriatico. Nella giornata di ieri il ministro degli Esteri della Croazia, Gordan Grlic Radman, ha chiesto ai deputati del Parlamento il sostegno all'emendamento messo a punto dal governo alla risoluzione parlamentare per la proclamazione di una Zona economica esclusiva. Il ministro ha ricordato che il 18 dicembre scorso il Parlamento ha sostenuto la proposta di decisione sulla proclamazione di una Zona economica esclusiva nel mare Adriatico, mentre il 14 gennaio il governo ha presentato al Parlamento l'emendamento in questione. L'emendamento prevede che la decisione sulla proclamazione della Zona economica esclusiva entri in vigore il primo febbraio di quest'anno. (segue) (Seb)