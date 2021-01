Croazia-Slovenia: ministro Esteri di Lubiana Logar oggi in visita a Zagabria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 19 dicembre i ministri degli Esteri di Italia, Croazia e Slovenia, rispettivamente Luigi Di Maio, Gordan Grlic Radman e Anze Logar, hanno adottato una dichiarazione congiunta dopo una riunione trilaterale a Trieste. I ministri hanno concordato inoltre di avere un altro incontro nel primo trimestre del 2021. Secondo quanto riferiva allora una nota del ministero degli Esteri di Lubiana, nella dichiarazione congiunta si legge che lo scopo dell'incontro è stato quello di "discutere delle modalità operative e delle aree di priorità per il rafforzamento della cooperazione trilaterale nel Mar Adriatico". "Partendo dai meccanismi di coordinamento già esistenti, i ministri hanno avuto uno scambio di punti di vista sulla prospettiva per l'ulteriore consolidamento della loro cooperazione, anche in vista delle informazioni condivise da Italia e Croazia sulle loro intenzioni di dichiarare le Zone economiche esclusive nell'Adriatico", si legge nella dichiarazione. (segue) (Seb)