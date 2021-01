Croazia-Slovenia: ministro Esteri di Lubiana Logar oggi in visita a Zagabria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come evidenziato dai tre ministri degli Esteri, "l'Adriatico, come mare semi-chiuso con trasporti marittimi intensivi ed un ecosistema vulnerabile, ha bisogno di un approccio integrato per la tutela ambientale", per prevenire i rischi e per assicurare uno sviluppo sostenibile. "Come Stati confinanti nello stesso mare, Italia, Croazia e Slovenia condividono la visione del Mar Adriatico come ponte che unisce tutti i popoli nella regione e come fonte di ricchezza e prosperità per tutti", prosegue la dichiarazione congiunta. I ministri hanno concordato di continuare il loro confronto nel formato trilaterale sulle comuni opportunità di cooperazione in aree cruciali, come lo sviluppo economico, la connettività, l'economia blu e un approccio comprensivo per la protezione dell'Adriatico. Stando a quanto si legge nella dichiarazione, "a tale scopo i tre Paesi istituiranno un meccanismo per la cooperazione rafforzata, a livello politico e di esperti". (segue) (Seb)