Croazia-Slovenia: ministro Esteri di Lubiana Logar oggi in visita a Zagabria (4)

- In questo contesto, affermano i tre ministri, le parti italiana e croata hanno condiviso le informazioni sui progressi nelle loro rispettive iniziative per la dichiarazione delle Zee. Italia e Croazia hanno ribadito che questo passo sarà preso nel pieno rispetto del diritto internazionale, della Convenzione Onu sul diritto del mare e del diritto dell'Ue. "Tutti e tre i Paesi rimangono impegnati a rafforzare la cooperazione in un vero spirito europeo al fine di proteggere l'Adriatico e la più ampia regione del Mediterraneo, per avvicinare le persone sulle sponde del nostro mare e per trasformarlo insieme uno spazio per la comune coesistenza", conclude la dichiarazione. (Seb)