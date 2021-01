Tlc: Urso (Fd’I), da fusione Open Fiber-FiberCop rischi per sicurezza rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano faccia chiarezza in merito al rinnovo del Cda di Tim “la cui decisione di avvalersi della facoltà di presentare una propria lista potrebbe configurarsi come il tentativo di aggirare i controlli della Commissione europea e dell'Antitrust per realizzare una fusione che non ha alcuna giustificazione industriale”. Così in una nota Adolfo Urso, senatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, che ha presentato un’interrogazione ai ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli affermando come sia stato “lo stesso Tesoro a suggerire l’escamotage solo al fine di aggirare le norme europee, visto che la rinuncia di Vivendi a presentare una propria lista eviterà che questa possa emergere come l’azionista di controllo di Tim eludendo così la competenza europea sulla concentrazione”. Sulla fusione tra Open Fiber e FiberCop, il senatore di Fratelli d’Italia ha commentato che “mette a rischio il controllo pubblico della rete consegnando l'intera rete italiana ad un solo operatore, peraltro controllato da un soggetto estero e cioè Vivendi: ciò è in contraddizione con le indicazioni che il Parlamento ha dato al governo con più convergenti mozioni approvate tra giugno e dicembre 2020, e nelle quali oltre ad auspicare un rapido completamento della rete nazionale a fibre ottiche si affermava che il controllo della società della rete unica, vista la sua importanza e strategicità, dovesse rimanere saldamente in mani italiane e sotto il controllo effettivo dello Stato". (Com)