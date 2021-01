Covid: attesa per report Iss, Regioni cambiano ancora colore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lombardia attende, invece, la pronuncia del Tar attesa per lunedì, in seguito al ricorso presentato contro l'inserimento in zona rossa. In Veneto ci sarebbero le condizioni per un miglioramento. Come evidenziato dal presidente Luca Zaia, tutti i parametri sono in miglioramento e dunque "vedremo se saremo arancioni o gialli" ha dichiarato in un punto stampa. Anche la Regione Liguria sarebbe nella giusta direzione per passare in zona gialla. Stando a quanto ha riferito Toti, l'Rt sarebbe "sceso sensibilmente sotto l'1 per cento". Più a rischio la Sicilia dove non si esclude di arrivare ad un lockdown circoscritto. Il governatore Nello Musumeci si è detto allarmato perché i cittadini starebbero sottovalutando la gravità della situazione. Ancora nessuna Regione, sino ad oggi, ha potuto beneficiare della cosiddetta zona bianca, ossia quella con livelli epidemiologici molto bassi. Con ordinanza del ministro della Salute, potranno essere collocate in zona bianca le Regioni in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, nel caso in cui nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per due settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti. (Rin)