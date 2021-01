Latina: un morto e due intossicati in incendio appartamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 70 anni è morto in un incendio avvenuto questa mattina in via Cena a Latina, mentre due persone, occupanti dell'appartamento andato a fuoco, sono rimaste intossicate. L'allarme è stato lanciato ai vigili del fuoco poco dopo le 6. All'arrivo dei pompieri le fiamme erano alte e si erano propagate all'intero appartamento posto al primo piano della palazzina. La vittima è stata trovata all'interno della sua camera da letto. Gli altri due sono stati affidati alle cure del 118. Sì Indaga per risalire alle cause dell'incendio. (Rer)