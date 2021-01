Siria: fonti siriane, raid aereo israeliano nel governatorato di Hama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze aeree di Israele hanno effettuato questa notte un attacco missilistico nel governatorato di Hama, in Siria. Lo riferisce una fonte militare di Damasco all’agenzia di stampa siriana “Sana”. Secondo la fonte, “intorno alle 4:00 del mattino di oggi il nemico israeliano ha condotto un’aggressione aerea con lanci di missili provenienti dalla direzione della città di Tripoli, in Libano, prendendo di mira alcuni obiettivi nell’ambito del governatorato di Hama”. Secondo la fonte, “i nostri mezzi di difesa aerea hanno risposto ai missili nemici e ne hanno abbattuto la maggioranza”. Le Forze di difesa israeliane (Idf) non hanno commentato né confermato l’accaduto. (Res)