- A Torino oggi, venerdì 22 gennaio, cielo molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale, sono previsti 13.2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 3°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 794m. I venti saranno al mattino assenti e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: transita una robusta perturbazione atlantica. Nella prima parte del giorno fenomeni perlopiù sulla Liguria, dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni ovunque, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Liguria. Neve in montagna dai 600-1000 metri, in calo dal pomeriggio sul basso Piemonte fino a quote prossime a 200-400m. Venti forti di libeccio sulla Liguria di levante con mare fino ad agitato. (Rpi)