Germania: sondaggio, il 41 per cento è soddisfatto dalla gestione della crisi

- Il 41 per cento dei tedeschi si ritiene soddisfatto dalla gestione della crisi del coronavirus da parte del governo federale e dei Laender. Il dato segna un declino di 6 punti percentuali dalla metà di dicembre scorso. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Infratest dimap per l'emittente televisiva “Ard”. A essere del tutto soddisfatto dalla gestione della crisi è il 5 per cento del campione, con la perdita di cinque punti. I poco soddisfatti salgono dal 30 al 33 per cento, mentre i del tutto insoddisfatti balzano dal 12 al 21 per cento. (Geb)