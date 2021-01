Spagna: elezioni Catalogna, il ministro Illa si dimetterà la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute spagnolo e candidato alla presidenza per il Partito socialista (Psc), Salvador Illa, si dimetterà dall'incarico prima del 28 gennaio, data in cui dovrebbe iniziare la campagna elettorale. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il segretario del Psc, Miquel Iceta. Il calendario elettorale, infatti, è stato mantenuto con la previsione che le elezioni si terranno il 14 febbraio, dopo che l'Alta Corte di giustizia della Catalogna ha confermato ieri la decisione di sospendere in modo precauzionale il decreto del governo locale che aveva rinviato le elezioni al 30 maggio. "La nostra democrazia è solida e robusta, e in un processo elettorale la certezza del diritto è essenziale", ha evidenziato Iceta. Il socialista ha ricordato che il decreto del governo catalano ha sollevato "molte questioni giuridiche", anche se al momento ha deciso di non fare ricorso. "Non l'abbiamo fatto perché nessuno possa accusarci di cercare un vantaggio elettorale", ha chiarito Iceta in seguito alla pubblicazione degli ultimi sondaggi che danno il Psc come primo partito con il 23,9 per cento dei voti. (Spm)