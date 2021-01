Libano: governatore Banca centrale Salamé, nessun capitale trasferito in Svizzera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale del Libano (Bdl), Riad Salamé, ha negato di aver trasferito in Svizzera alcun fondo dell’istituzione, dopo che le autorità di Berna lo hanno coinvolto in un’inchiesta per riciclaggio di denaro e appropriazione indebita. Salamé lo ha detto dopo un interrogatorio con il procuratore generale del Libano, Ghassan Oueidat, nel quadro di un’inchiesta per cui i giudici elvetici hanno richiesto la collaborazione giudiziaria di Beirut. Secondo una fonte giudiziaria libanese, riferisce il portale "Naharnet", i magistrati indagano sul presunto trasferimento di 400 milioni di dollari da parte di Salamé, suo fratello Raja, la sua assistente e alcune istituzioni finanziarie legate alla Bdl. Secondo un’altra fonte, Salamé ha menzionato unicamente “trasferimenti non superiori ai 240 milioni di dollari, fatti dal 2002 dai propri conti per fondare una compagnia finanziata insieme al fratello". (Res)