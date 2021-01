Energia: emiratina Masdar coopererà con filiale israeliana di Edf Renewables

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica di Abu Dhabi Masdar, e Edf Renewables hanno annunciato ieri la firma di un accordo strategico per esplorare occasioni di investimento nel settore dell’energia da fonti rinnovabili in Israele, e per contribuire a sostenere gli obiettivi dell’energia pulita. Lo riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam". L’accordo è stato siglato da Mohammed Jamil al Ramahi, amministratore delegato di Masdar, e da Bruno Bensasson, vice amministratore delegato del gruppo Edf e amministratore delegato di Edf Renewables, in una cerimonia svoltasi a margine degli eventi della Settimana di Abu Dhabi per la sostenibilità del 2021. In base all’accordo, Masdar e la filiale israeliana di Edf Renewables, fondata nel 2010, coopereranno in progetti esistenti o in corso di sviluppo relativi all’energia rinnovabile, esplorando la possibilità di partecipare assieme a nuovi programmi annunciati dal governo israeliano. (Res)