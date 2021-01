Francia-Emirati: incontro fra ministri degli Esteri Al Nahyan e Le Drian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha incontrato a Parigi l’omologo della Francia, Jean-Yves Le Drian. Durante l’incontro le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali fra i due Paesi, nel quadro del partenariato strategico emiratino-francese, oltre ai mezzi per rafforzare la cooperazione in tutti i settori. Le parti, riferisce l'agenzia di stampa emiratina "Wam", si sono soffermate su varie questioni regionali e internazionali di interesse comune, e hanno avuto uno scambio di vedute relativamente agli sviluppi nel Medio Oriente e ai mezzi per far progredire il processo di pace in modo da contribuire alla sicurezza e alla stabilità nella regione. (Res)