Kuwait: surplus commerciale con il Giappone in calo del 64 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il surplus commerciale del Kuwait negli scambi con il Giappone è sceso – nel mese di dicembre 2020 – nella misura del 64 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, raggiungendo i 17,5 miliardi di yen giapponesi (170 milioni di dollari), a causa di una riduzione delle esportazioni. Lo riferisce il quotidiano kuwaitiano "Al Rai". Secondo un rapporto del ministero delle Finanze di Tokyo, nonostante il calo il surplus commerciale kuwaitiano è rimasto positivo per 12 anni e undici mesi, dato che le esportazioni continuano a superare le importazioni. Il totale delle esportazioni kuwaitiane in Estremo oriente è calato il mese scorso del 51,3 per cento su base annua, a 34,3 miliardi di yen (332 milioni di dollari), mentre le importazioni dal Giappone sono calate nella misura del 22,9 per cento, a 16,8 miliardi di yen (162 milioni di dollari). (Res)