Energia: Iraq, compagnia emiratina costruirà una raffineria di petrolio a Dhi Qar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio dell’Iraq ha siglato ieri un accordo con la compagnia emiratina Al Awsat per costruire una raffineria di petrolio con una capacità di 100 mila barili al giorno, nel governatorato meridionale di Dhi Qar. Il sottosegretario del ministero iracheno, Hamid Yunus, ha detto che la compagnia South Refineries, legata al dicastero, ha siglato con l’emiratina Al Awsat un memorandum per aumentare la capacità produttiva in fatto di derivati petroliferi e carburanti, per vari usi. Secondo stime del governo di Baghdad, il Paese importa derivati del petrolio per un valore di 5 miliardi di dollari all’anno per supplire al fabbisogno locale, misurato intorno ai 600 mila barili al giorno. La firma dell’accordo definitivo è attesa fra tre mesi. (Res)