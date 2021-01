Arabia Saudita: prezzi immobili in calo dello 0,2 per cento nell’ultimo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi degli immobili in Arabia Saudita hanno registrato nell’ultimo trimestre dell’anno scorso un calo dello 0,2 per cento, in rapporto allo stesso periodo del 2019, particolarmente in conseguenza del calo di prezzo degli immobili commerciali, che su base annua ha visto una diminuzione dell’1,9 per cento. Lo riferisce il quotidiano economico "Al Eqtisadiya". Secondo l’Autorità generale per le statistiche, tale contrazione è stata bilanciata dall’aumento di prezzo degli immobili residenziali, nella misura dello 0,5 per cento, mentre il prezzo degli immobili agricoli non ha registrato variazioni degne di nota. (Res)