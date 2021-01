Siria-Oman: ministro Finanze incontra ambasciatore al Busaidi, focus su cooperazione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Siria, Kinan Yaghi, ha incontrato l’ambasciatore dell’Oman a Damasco, Turki bin Mahmud al Busaidi. Durante l’incontro, riferisce una nota del ministero siriano, le parti hanno discusso della “ferma” e “solidale” posizione del Sultanato a sostegno della Siria, e delle relazioni “fraterne” che uniscono i due Paesi. In particolare, nel quadro dello sforzo per uno sviluppo delle relazioni siro-omanite, il ministro e il diplomatico hanno discusso di studiare la possibilità di un rafforzamento della cooperazione nel settore finanziario e bancario, mediante uno scambio di informazioni fra le parti. Yaghi e Al Busaidi hanno inoltre discusso del progetto per un accordo di cooperazione amministrativa nel settore doganale fra i due Paesi. (Res)