Difesa: Russia-Myanmar, accordo per forniture sistemi missilistici Pantsir e droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia consegnerà al Myanmar sistemi missilistici Pantsir S-1, droni Orlan-10E e localizzatori radar. È quanto emerge dall’accordo firmato oggi nel corso della visita ufficiale del ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, in Myanmar. L’intesa è stata siglata alla presenza di Shoigu e del comandante in capo delle forze armate del Myanmar, Min Aung Hlaing. A nome della parte russa, l'accordo è stato firmato dal vice ministro della Difesa Aleksander Fomin. Dal 2001, Russia e Myanmar hanno un accordo di cooperazione tecnico-militare bilaterale ritenuto reciprocamente vantaggioso. La Russia ha fornito al Myanmar 30 aerei militari MiG-29; 12 elicotteri da addestramento al combattimento Yak-130; dieci elicotteri Mi-24 e Mi-35P; otto sistemi missilistici antiaerei Pechora-2M, oltre a stazioni radar, veicoli corazzati e sistemi di artiglieria. Inoltre, è stato firmato un contratto per la fornitura di sei caccia multiruolo Su-30SME, le cui consegne sono già iniziate. (segue) (Rum)