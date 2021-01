Difesa: Russia-Myanmar, accordo per forniture sistemi missilistici Pantsir e droni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manutenzione e l'ammodernamento dei mezzi forniti vengono eseguite in un centro tecnico di assistenza congiunto stabilito in Myanmar. Negli ultimi cinque anni, la cooperazione militare tra i due Stati si è sviluppata intensamente: le unità delle forze armate del Myanmar prendono regolarmente parte ai Giochi internazionali “Army” organizzati dalla Russia e agli eventi di addestramento al combattimento, incluse le manovre Kavkaz-2020. Inoltre, nel 2018, è stato concluso un accordo intergovernativo che prevede una procedura semplificata per l'ingresso di navi da guerra nei porti di Russia e Myanmar. Il comando delle forze armate del Myanmar negli anni ha mostrato grande interesse per i più moderni sistemi d'armamento russi. (Rum)