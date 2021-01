Hong Kong: Covid, primo blocco di un'area della città da inizio pandemia per aumento casi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo lo specialista in malattie respiratorie Leung Chi-chiu, l'emissione dell'ordine in data odierna arriva "troppo tardi" e avrà un effetto "piuttosto insignificante", poiché la maggior parte dei residenti nell'area designata per i test obbligatori erano già stati sottoposti a screening la settimana scorsa. Leung ha suggerito al governo di espandere l'ambito dei test obbligatori a Yau Tsim Mong invece di concentrarsi su sezioni mirate per prevenire un'epidemia più ampia nell'area densamente popolata. Frank Ho Fu-wing, consigliere distrettuale per la zona Giordania nord, ha affermato: "Al momento è molto caotico e poco chiaro, poiché non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte delle autorità sanitarie del governo. Non sappiamo affatto come verrà implementato il blocco o cosa dire ai residenti". Il funzionario teme inoltre che i residenti possano fuggire dall'area prima che il blocco entri in vigore, rappresentando un rischio maggiore di trasmissione. (segue) (Cip)