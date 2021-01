Hong Kong: Covid, primo blocco di un'area della città da inizio pandemia per aumento casi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima settimana, più di diecimila residenti sono stati sottoposti ai test presso centri di screening governativi e stazioni mobili. Ma le autorità sanitarie hanno affermato che il numero effettivo di appartamenti nella zona è stato difficile da determinare poiché molte unità sono state suddivise senza autorizzazione. Venerdì scorso le autorità sanitarie hanno isolato per la prima volta quattro caseggiati su Reclamation Street nella zona Giordania, nel distretto di Yau Tsim Mong, impedendo alle persone di entrare o uscire per assicurarsi che tutti fossero messi in quarantena. Secondo i dati aggiornati a ieri, 21 gennaio, il totale dei casi della città si è attestato a 9.867, con 167 decessi correlati. (Cip)