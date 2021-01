Guinea-Conakry: attesa oggi a Ginevra sentenza processo uomo d’affari israeliano Steinmetz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa oggi la sentenza del tribunale penale svizzero di Ginevra nei confronti dell’uomo d'affari israeliano Beny Steinmetz, ex magnate dell’industria del diamante, accusato di corruzione e falsificazione di documenti. Il processo riguarda diritti di estrazione dei giacimenti di minerale di ferro non sfruttati più ricchi al mondo, situati nella remota catena montuosa Simandou della Guinea. Il pubblico ministero ha accusato Steinmetz e due aiutanti di aver versato 10 milioni di dollari in tangenti per ottenere le licenze di esplorazione per i depositi di Simandou e di aver falsificato i relativi documenti attraverso una rete di società di comodo e conti bancari. I pubblici ministeri svizzeri, in particolare, affermano che Steinmetz e i suoi collaboratori hanno ottenuto i diritti minerari corrompendo Mamadie Touré, una delle mogli dell'ex presidente guineano Lansana Conté. L’imprenditore israeliano e gli altri due accusati hanno respinto tutte le accuse. Steinmetz ha negato di aver mai pagato dei soldi a Touré e il suo avvocato ha detto che il suo assistito non aveva una reale influenza in Guinea. Yves Bertossa, procuratore capo di Ginevra, ha chiesto una pena detentiva di cinque anni per Steinmetz e un risarcimento di 50 milioni di franchi svizzeri (56,33 milioni di dollari). Per gli altri due imputati, un cittadino francese e una donna belga, sono state chieste, invece, delle sanzioni minori. (Geb)