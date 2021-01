Imprese: Sangalli (Confcommercio), siamo ancora in emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo traballante in piena pandemia e con un Paese reale in affanno. "È evidente che il Paese è ancora in piena emergenza: emergenza sanitaria ed emergenza economica e sociale - spiega Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, a "Il Mattino" -. Ora più che mai, serve la responsabilità della buona politica". Il presidente si riferisce a "una politica capace di mettere in campo risposte tempestive e adeguate alla portata delle sfide con cui cittadini ed imprese sono chiamati quotidianamente a misurarsi. Mi riferisco non solo al migliore sviluppo della campagna di vaccinazioni e alle misure di supporto in favore del mondo delle imprese e del lavoro, ma anche all'esigenza di un progetto chiaro e condiviso sul buon uso delle risorse europee nell'ambito del Recovery Plan". I numeri del suo settore fanno impressione e i ristori per quanto indispensabili non basteranno a salvare tutte le imprese. (segue) (Res)