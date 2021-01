Imprese: Sangalli (Confcommercio), siamo ancora in emergenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per il 2020, stimiamo la chiusura di circa 390 mila imprese del commercio e dei servizi e il 2021 inizia più in salita del previsto. Infatti, i consumi hanno avuto a dicembre una caduta, su base annua, dell'11 per cento, caduta che supera il 60 per cento per alberghi e ristorazione. Anche il Pil, a gennaio, registra, sempre su base annua, un tonfo dell'11 per cento. È difficile immaginare, nei prossimi mesi, un 'rimbalzo' nella misura prevista dal governo". La strada sarà in salita ancora. "Nessuno azzarda previsioni temporali. Il ritorno alla normalizzazione e il tempo della ripresa economica diventano per ora un esercizio di speranza più che di proiezione di tendenze ragionevolmente prevedibili. Pure immaginando una ripresa nella tarda primavera, di fatto le restrizioni all'attività produttiva si protrarranno ancora a lungo. L'esercizio di realismo cui si è obbligati porta a non escludere un mancato rimbalzo dell'economia italiana nel 2021, deludendo le aspettative di un concreto recupero di ampia parte delle perdite di prodotto e di consumi patite nel 2020", ha concluso Sangalli. (Res)