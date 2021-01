Migranti: Sassoli, sull'isola greca di Lesbo situazione disumana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, in un suo intervento su "Avvenire" scrive che ha accolto "come un forte incoraggiamento l'appello di diverse personalità" che sul quotidiano gli è stato rivolto nei giorni scorsi per salvare i bambini accolti nell'isola di Lesbo. "Una situazione drammatica, disumana, che li costringe in condizioni di grave pericolo. Lo scorso anno insieme ai presidenti delle altre istituzioni dell'Unione - Von der Leyen e Charles Michel - rivolgemmo anche noi un invito ai governi nazionali per accogliere i minori e le persone più vulnerabili raccolte nei campi allestiti in Grecia. Qualcosa è stato fatto, ma troppo poco". "E ora, - continua - a seguito della denuncia di Medici Senza Frontiere il tema viene riproposto accompagnato dalle notizie sui tentativi di suicidio di ragazzi e giovanissimi. Un grido d'allarme che ripropone l'egoismo dei Governi nazionali e la mancanza di poteri dell'Unione Europea in materia di immigrazione e di asilo. C'è un deficit insopportabile di sovranità europea che costituisce un danno umanitario. E anche una ferita politica". (segue) (Res)