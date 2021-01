Thailandia: coronavirus, allentate restrizioni a Bangkok

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha allentato alcune delle misure restrittive adottate a Bangkok per far fronte alla pandemia di coronavirus. Le autorità della capitale hanno confermato oggi, 22 gennaio, la riapertura di 13 siti pubblici che erano stati chiusi nell'ambito delle misure di distanziamento sociale adottate nel Paese. Le autorità sanitarie thailandesi hanno confermato frattanto 309 nuovi casi di contagio da coronavirus nell'arco delle ultime 24 ore, 12 dei quali diagnosticati nelle strutture di quarantena per i viaggiatori in arrivo dall'estero. Il totale dei contagi diagnosticati in Thailandia dall'inizio della pandemia è aumentato così a 13.104, mentre i decessi sono rimasti invariati, a 71. Gran parte dei contagi - 8.867 - sono stati diagnosticati dallo scorso 15 dicembre, ormai identificata come data d'inizio della seconda ondata pandemica nel Paese. Sino ad ora la seconda ondata ha interessato 63 delle 77 province della Thailandia; il principale epicentro della pandemia nel Paese resta la provincia di Samut Sakhon, che ha segnalato 5.036 casi tra il 18 dicembre e oggi, 22 gennaio. (Fim)