Governo: sottosegretario Fraccaro, necessaria visione politica a lungo termine

- Il governo ha superato la prova dell'Aula ma la maggioranza sembra fragile. "Il governo - spiega il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, al "Corriere della Sera" - ha ottenuto la maggioranza, ma non è solo una questione di numeri: in questo passaggio cruciale la vera sfida del governo è quella degli obiettivi concreti, e per realizzarli serve quella prospettiva che il presidente Conte ha portato in Aula. Solo con una visione politica a lungo termine il governo potrà durare, ma soprattutto costruire il rilancio del Paese". Secondo Fraccaro "questo non è il momento delle contrapposizioni ma dell'unità. Molti parlamentari hanno colto Il senso politico di questa fase e confido che ulteriori passi in avanti si concretizzeranno nei prossimi giorni". "I cittadini - continua - hanno trovato inconcepibile la scelta di Renzi. Con il Recovery abbiamo l'occasione di finanziare i settori nevralgici del Paese. Ma dirò di più: dobbiamo anche lavorare ad un piano di politica industriale affinché le risorse siano investite in maniera produttiva. A fianco del Recovery, l'Italia dovrà mettere in campo un'operazione di sistema che coinvolga in maniera strutturale il nostro apparato produttivo". "Solo così - conclude Fraccaro - ci potrà essere quella rifondazione del Paese che spetta ai costruttori". (Res)