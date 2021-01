Governo: Tajani, no a esecutivo di unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- . Il centrodestra ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Dopo il passaggio alla Camera e al Senato di Giuseppe Conte, "abbiamo manifestato la nostra grande preoccupazione per la situazione economica e sanitaria che deve affrontare il Paese - spiega Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, a "Il Messaggero -. e abbiamo anche illustrato i rischi di una crisi occupazionale che si presenterà in futuro". "Di fronte a queste emergenze - continua - la maggioranza non c'è, non ha i numeri per affrontare e risolvere queste grandi questioni. Lo abbiamo visto al Senato. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità di collaborazione istituzionale. Abbiamo dimostrato che sui temi fondamentali come il Recovery Fund siamo disposti a collaborare, però è mancata la risposta da parte del governo. Noi abbiamo sempre risposto positivamente all'appello all'unità del Quirinale, ma non abbiamo mai trovato riscontri da parte del governo e della maggioranza. Anche sul Recovery plan nulla". Quanto ad un eventuale esecutivo di unità nazionale, la questioen "va posta ai partiti di maggioranza. Hanno fatto la crisi e hanno anche detto che non c'è nessuno spazio per un governo di unità nazionale. Sono loro che hanno escluso ogni possibilità di questo tipo quindi è un'ipotesi che non è sul tavolo", ha concluso Tajani. (Res)