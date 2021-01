Covid: ministro Gualtieri su "Il Sole 24 Ore", politiche espansive per ripartire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in un suo intervento su "Il Sole 24 Ore" scrive che "l'Italia assume la presidenza del G20 in un momento di crisi senza precedenti ma anche di grandi cambiamenti e di speranze. La comunità internazionale è impegnata affinché il 2021 sia l'anno della vaccinazione di massa e della vittoria contro il Covid-19, ma intanto la pandemia continua a mietere vittime e a rallentare la ripresa. Dobbiamo essere consapevoli che l'attività economica rimane debole e soggetta a incertezze, e che la crisi lascerà cicatrici durature sulle nostre società". "In questo contesto - continua il ministro - siamo convinti dell'importanza di continuare a seguire politiche fiscali e monetarie espansive fino a quando non saremo tornati su un sentiero consolidato di crescita". Secondo Gualtieri "occorrerà orientare la politica di bilancio verso la spinta agli investimenti. In Europa, il programma Next Generation Eu costituisce una straordinaria opportunità per promuovere una crescita più elevata, inclusiva e sostenibile. Non vogliamo e non possiamo accontentarci di un ritorno alla normalità". "L'attuale congiuntura - conclude il ministro - offre l'opportunità di sviluppare nuovi paradigmi per garantire una prosperità diffusa e accompagnare la trasformazione verso società più sostenibili, digitali e inclusive". (Res)