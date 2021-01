Usa-Giappone: consiglieri sicurezza nazionale ribadiscono impegno a difesa delle Senkaku

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova amministrazione presidenziale degli Stati Uniti, guidata dal democratico Joe Biden, ha ribadito che le isole Senkaku, un atollo del Mar Cinese Orientale controllato dal Giappone, ma rivendicato dalla Cina, ricade nell'ambito dei trattati difensivi sottoscritti da Stati Uniti e Giappone. Lo riferisce la stampa giapponese, a margine di un colloqui telefonico di circa 30 minuti intrattenuto ieri dal nuovo consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, e dalla sua controparte giapponese, Shigeru Kitamura. Nel corso del colloquio - il primo tra funzionari di alto livello dei due Paesi dopo l'insediamento di Biden alla Casa Bianca - è stata riaffermata l'importanza dell'alleanza strategica tra Stati Uniti e Giappone. Sullivan ha dichiarato che gli Stati Uniti si oppongono a qualsiasi azione unilaterale tesa a danneggiare la giurisdizione giapponese sulle Senkaku ("Diaoyu" per la Cina), e restano vincolati in proposito dal trattato difensivo in vigore tra i due Paesi. (segue) (Git)