Usa-Giappone: consiglieri sicurezza nazionale ribadiscono impegno a difesa delle Senkaku (2)

- Entrambi i funzionari hanno concordato di lavorare assieme per un "Indo-Pacifico libero e aperto": tale impegno è il primo esplicitamente espresso in tal senso dall'amministrazione Biden: il presidente Usa aveva infatti evitato di menzionare apertamente tale formula durante la campagna elettorale dello scorso anno. Sullivan e Kitamura hanno anche concordato riguardo la cooperazione dei rispettivi governi per la gestione di sfide globali quali la sicurezza economica e la pandemia. Durante il colloquio telefonico, infine, i due funzionari si sono scambiati opinioni in merito alla situazione regionale, inclusi gli sviluppi relativi alla Cina e alla Corea del Nord. (segue) (Git)