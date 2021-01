Usa-Giappone: consiglieri sicurezza nazionale ribadiscono impegno a difesa delle Senkaku (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha rivolto le proprie congratulazioni al nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo l'insediamento di quest'ultimo alla Casa Bianca, mercoledì 20 gennaio, ed ha espresso l'auspicio di poter rafforzare ulteriormente l'alleanza tra i rispettivi Paesi. "Il Giappone e gli Stati Uniti sono alleati saldamente vincolati dalla condivisione di valori universali", recita un messaggio in lingua inglese pubblicato da Suga su Twitter. "Non vedo l'ora di lavorare con te e la tua squadra per rafforzare la nostra alleanza e realizzare la visione di un Indo-Pacifico libero e aperto". Suga ha esteso le proprie congratulazioni anche alla nuova vicepresidente statunitense Kamala Harris. Durante una conferenza stampa dal suo ufficio, Suga ha auspicato di poter cooperare con Biden nella gestione di problematiche globali come la pandemia di Covid-19 e il mutamento climatico. Il primo ministro ha aggiunto che i governi dei due Paesi stanno conducendo i preparativi per il primo colloquio telefonico tra i due leader "a tempo debito". (Git)