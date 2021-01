Giappone: crolla l'indice dei prezzi al consumo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ordini di macchinari core da parte del settore privato del Giappone sono aumentati dell'1,5 per cento su base mensile a novembre 2020, a 854,83 miliardi di yen (8,3 miliardi di dollari), secondo i dati pubblicati dal governo di quel Paese lo scorso 14 gennaio. Si tratta del secondo aumento consecutivo, anche se permane l'incertezza dovuta al peggioramento dell'emergenza pandemica, e alle ricadute economiche dell'emergenza nazionale proclamata dal primo ministro Yoshihide Suga. Il dato del mese di novembre segue un aumento degli ordini del 17,1 per cento a ottobre. Il dato non tiene conto degli ordini di navi e di quelli delle utility energetiche, a causa della loro volatilità. Gli ordinativi di macchinari sono ritenuti un indicatore fondamentale della spesa in conto capitale. L'Ufficio di gabinetto ha migliorato per il secondo mese consecutivo il suo giudizio in merito all'andamento dell'economia, che mostra "segnali di ripresa". (segue) (Git)