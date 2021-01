Indonesia: governo pronto ad aprire le startup agli investimenti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Indonesia sta studiando un allentamento delle restrizioni opposte all'afflusso di investimenti esteri in alcune delle startup del Paese. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui le prime restrizioni ad riviste potrebbero essere i requisiti d'investimento minimo. Le misure allo studio del governo si inseriscono nel quadro delle politiche tese ad alimentare la crescita del settore digitale nel Paese. Le modifiche normative sono parte di una bozza di decreto presidenziale che andrebbe ad affiancare la "legge omnibus" approvata alla fine dello scorso anno, contenente vaste misure di flessibilizzazione del mercato del lavoro e semplificazione fiscale e amministrativa. La legge ha già comportato l'apertura agli investimenti internazionali di circa la metà delle industrie indonesiane. La bozza del nuovo decreto presidenziale fisserebbe l'asticella degli investimenti internazionali minimi a 10 miliardi di rupie (710mila dollari), ma esenterebbe da tale requisito gli investimenti destinati alle startup nelle zone economiche speciali del paese, al fine di "incoraggiare il rafforzamento di un ecosistema delle startup basato sulla tecnologia". Ad oggi esistono in Indonesia 15 zone economiche speciali. La provincia di Giava Orientale, in particolare, ha espresso l'ambizione di divenire la "Silicon Valley" dell'Indonesia, tramite la crescita della zona economica speciale di Singhasari. (segue) (Fim)