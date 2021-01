Corea del Sud: coronavirus, governo predispone centri per le vaccinazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha decretato un allentamento delle misure di distanziamento sociale in vigore nel Paese, dopo il significativo calo del bilancio giornaliero dei nuovi contagi in quel paese. A partire da questa settimana hanno potuto riaprire bar e palestre che operano al chiuso, operando però a capienza limitata. Le autorità sanitarie sudcoreane hanno diagnosticato un totale di 400 nuovi casi di positività al coronavirus nell'arco delle ultime 24 ore, in forte calo rispetto ai recenti picchi di oltre mille contagi. Il totale dei contagi registrati nel Paese dall'inizio della pandemia è aumentato a 73.918. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha ribadito frattanto la promessa di garantire la fornitura gratuita del vaccino contro la Covid-19 a tutti i cittadini sudcoreani che vorranno avvedervi. La campagna vaccinale avrà inizio in Corea del Sud il mese prossimo. (segue) (Git)