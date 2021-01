Brasile: Omc, governo agisce per rimozione restrizioni acquisti alimenti da parte del Pam (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La misura è anche in linea con l'impegno del Brasile nell'ambito del G20 per continuare a lavorare con le organizzazioni internazionali al coordinamento delle azioni volte a identificare e condividere buone pratiche per facilitare i flussi internazionali di beni e servizi necessari per rispondere alla pandemia. Il Brasile ha anche seguito da vicino le discussioni a livello Ocse sull'impatto della pandemia di Covid-19 sulla sicurezza alimentare, che hanno evidenziato la capacità del Paese di mantenere i propri impegni di approvvigionamento alimentare globale senza interruzioni. L'impegno del Brasile conferma la sua volontà di promuovere la sicurezza alimentare non solo sul territorio nazionale, ma in tutto il mondo, contribuendo al raggiungimento dell'Obiettivo di sviluppo Sostenibile", si legge ancora nel comunicato. "Il contesto della pandemia e l'imposizione di misure per vietare o limitare le esportazioni di prodotti agricoli nel 2020 hanno amplificato le sfide già esistenti per le operazioni del Pam. Il Programma stima che il numero di persone in situazioni di insicurezza alimentare acuta nei paesi in cui opera sarà aumentato a 270 milioni entro la fine del 2020, con un aumento dell'82 per cento rispetto al livello pre-Covid", conclude la nota. (Brb)