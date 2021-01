Brasile: Msf, sistema sanitario in Amazzonia al collasso per la seconda volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema sanitario dello stato brasiliano di Amazzonia è al collasso per la seconda volta, dopo una prima crisi registrata la scorsa settimana. E’ la denuncia dell'Organizzazione non governativa Medici senza frontiere (Msf). "Nonostante gli ospedali abbiano aumentato a un ritmo impressionante i posti destinati ai malati di Covid-19, il numero di nuovi pazienti continua a crescere sempre più velocemente, a dimostrazione di come l'intero sistema sanitario sia saturo e sovraccarico”, spiega Msf. “Ancora più grave è la situazione delle scorte di ossigeno: la capacità di produrne copre meno di un terzo del fabbisogno attuale. Alcuni ospedali non riescono a ventilare i pazienti e ci sono testimonianze di morti per asfissia", si legge in una pubblicazione sul sito dell’Ong. "L'effetto a catena sulle città lungo il fiume nella regione rurale amazzonica inizia a manifestarsi e potrebbe essere devastante", prosegue la nota. (segue) (Brb)