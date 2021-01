Usa: senatore Harrison eletto presidente del Comitato nazionale del partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Jaime Harrison, ex candidato al Senato degli Stati Uniti per la Carolina del Sud, è stato eletto nuovo presidente del Comitato nazionale del partito democratico (Dnc), l’organismo di governo interno del partito progressista statunitense. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che Harrisn succede nell’incarico a Tom Perez. Harrison, considerato vicino al nuovo presidente Joe Biden, è stato eletto con un voto quasi unanime alla riunione invernale del Dnc. "Nonostante tutto quello che abbiamo passato nell'ultimo anno – ha detto il senatore - sono entusiasta, perché oggi ci stiamo imbarcando in una nuova missione per riportare speranza in questa grande nazione”.(Nys)