Usa: Biden "bisticcia" con un giornalista sul piano per i vaccini

- Il presidente Usa Joe Biden, insediatosi alla Casa Bianca mercoledì, 20 gennaio, è stato protagonista del primo battibecco con un giornalista nella veste di presidente. Lo riferisce la stampa Usa, che riporta l'episodio avvenuto ieri, durante una cerimonia per la firma di alcuni decreti esecutivi. A margine della cerimonia, un giornalista ha chiesto al presidente se il piano dell'amministrazione Biden per la distribuzione di 100 milioni di dosi di vaccino in 100 giorni sarà sufficiente a far fronte all'entità della crisi pandemica nel Paese. Il presidente ha replicato piccato: "Quando l'ho annunciato, avete detto che non è possibile. Forza, dacci un taglio!". Lo scambio di battute tra Biden e il giornalista, ripreso dalle telecamere, ha posto fine alla conferenza stampa: il presidente ha salutato i cronisti e ha lasciato la stanza. (Nys)