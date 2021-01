Ue chiede rapide consegne dei vaccini anti-Covid. Conte: "Garantire la salute dei cittadini europei"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea chiede compatta alle aziende produttrici dei vaccini anti Covid di rispettare i tempi di consegna, così da superare rapidamente la crisi provocata dalla pandemia. È questo il messaggio che emerge al termine del Consiglio europeo tenutosi oggi in videoconferenza. Nella conferenza stampa al termine della riunione i presidenti del Consiglio e della Commissione Ue, Charles Michel e Ursula von der Leyen, sono unanimi nel chiedere rapidità di consegna delle dosi di vaccino concordate. Anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine dei lavori ha confermato che questa è la posizione unanime dell’Ue: rispettare gli impegni presi in termini di consegne dei vaccini per garantire la salute dei cittadini europei.Le consegne dei vaccini devono essere rispettate, ha detto il presidente del Consiglio europeo Michel aprendo la conferenza stampa. "Questa riunione ha permesso ai 27 di mostrare la serietà che diamo a questa situazione e il carattere indispensabile delle misure restrittive che devono essere mantenute o rafforzate" in alcuni casi. "La situazione resta molto seria" e ci sono motivi "di preoccupazione per le nuove varianti" di coronavirus, per cui "dobbiamo assicurare le consegne dei vaccini". In questo contesto, "sono felice che abbiamo concordato con i Paesi membri quante più dosi possibile" per le prossime settimane e mesi. "Per questo lavoriamo mano nella mano con Ema e le aziende" e "siamo determinati a dare più stabilità al processo di consegna", ha detto von der Leyen.Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, invece, ha affermato che la strategia europea delle vaccinazioni deve procedere in maniera rapida ed efficace. "Le consegne dei vaccini devono rispettare gli impegni. La protezione della salute dei nostri cittadini è al centro dell’azione coordinata di governi e Commissione europea per sconfiggere la pandemia".(Beb)