Usa: Fauci, lavorare con l'amministrazione Biden è "liberatorio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Istituto nazionale malattie infettive Usa, Anthony Fauci, ha definito "liberatorio" il fatto di lavorare come principale esperto del Paese sulla pandemia di Covid-19 sotto il presidente Joe Biden, insediatosi mercoledì 20 gennaio come 46mo presidente degli Stati Uniti. A Fauci è stato chiesto, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, se si sente "meno vincolato" dalla nuova amministrazione, dopo essersi scontrato più volte con l’ex presidente, Donald Trump, fino ad essere messo da parte lo scorso anno. "Posso dire che non mi piace affatto trovarmi in contraddizione con il presidente”, ha spiegato l’infettivologo. “L'idea ora di venire qui e di presentare semplicemente prove e dati scientifici è una sensazione al quanto 'liberatoria’", ha concluso il professore.(Nys)